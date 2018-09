Polizeipräsidium Mannheim / Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger nach versuchtem Diebstahl von Roller festgenommen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis - Am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr versuchte ein 18-jähriger Heranwachsender in der Staatsbahnhofstraße am Bahnhof Wiesloch/Walldorf einen Roller zu entwenden. Der Heranwachsende hatte sich an zwei Rollern zu schaffen gemacht und bereits die Plastikverkleidung um die Zündschlüssel entfernt. Als einer der Besitzer hinzukam, entfernte sich der 18-Jährige unter einem Vorwand. Der Geschädigte verständigte über Notruf die Polizei und folgte dem Täter. Dieser wurde im Adelsförsterpfad angetroffen und zum Revier gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass sein mitgeführtes Mobiltelefon bei einem Wohnungseinbruch am 18.08.2018 in Wiesloch entwendet worden war. Nach Feststellung seiner Identität wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. In die weiteren Ermittlungen wurde auch die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eingebunden.

