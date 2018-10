Polizeipräsidium Mannheim / Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der A 6 zwischen zwei Lastzügen am Stauende - ein Fahrer eingeklemmt - Autobahn in Richtung Heilbronn voll gesperrt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis - Am Freitag kurz nach 13 Uhr kam es auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Auffahrunfall mit zwei Lastzügen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte ein Lkw-Fahrer am Stauende kurz vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg angehalten. Anschließend war der Fahrer eines polnischen Lkw aufgefahren, wodurch der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt wurde. Der Fahrer, der ansprechbar war, wurde durch die Feuerwehr befreit und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert.

Da durch die Lastzüge der rechte und linke Fahrstreifen blockiert sind und die mittlere Fahrspur mit Trümmerteilen übersät ist, musste die A 6 voll gesperrt werden. Hinter der Unfallstelle hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Dem überregionalen Verkehr wird empfohlen, über die A 5 und die A 8 in Richtung Stuttgart zu fahren.

