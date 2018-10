Polizeipräsidium Mannheim / Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/ Brand ...

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/ Brand eines Vereinsheims

Wiesloch - Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr geriet ein Vereinsheim in den Auswiesen aus unbekannter Ursache in Brand. Zum Zeitpunkt des Ausbruches befanden sich keine Personen im Vereinsheim. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis 08.00 Uhr an. Es entstand eine Rauchsäule, welche im Bereich des Bahnhofes und des Industriegebietes sichtbar war. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

