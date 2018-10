Polizeipräsidium Mannheim / Wiesloch/Walldorf: Zwei Einbrüche - ...

Wiesloch/Walldorf: Zwei Einbrüche - mehrere Glücksspielautomaten aufgebrochen

Wiesloch/Walldorf - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter in ein Café und eine Gaststätte ein. Die Täter hatten es auf die Glücksspielautomaten abgesehen.

Der erste Tatort war ein Billardcafé in der Hauptstraße in Wiesloch. Die Täter verschafften sich Zugang über das Dach des Cafés. Darin brachen sie zwei Glücksspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Der zweite Tatort befindet sich sechs Kilometer weiter in Walldorf, in einem Pub in der Schwetzinger Straße. Zunächst öffneten die Täter gewaltsam die verschlossenen Eingangstüren. Dann machten sie sich an insgesamt vier Glücksspielautomaten zu schaffen. Auch hier konnten die Täter Bargeld entwenden.

Die Höhe des erbeuteten Diebesgutes und des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest, dürfte sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Tatzeitraum war zwischen 0:00 Uhr und 05:00. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 57090, entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Lukas Landauer Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0621 174-1115 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/