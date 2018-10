Polizeipräsidium Mannheim / Wiesloch: Wohnungseinbruch - Geld ...

Wiesloch: Wohnungseinbruch - Geld und Golduhr geklaut Hinweise an die Polizei

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis - In eine Wohnung im 1. OG eines Anwesens in der Straße "Westl. Zufahrt" brachen zwischen Freitagabend, 23 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr bislang unbekannte Täter ein und entwendeten aus einem Schrank eine noch nicht bekannte Anzahl an Bargeld sowie eine Golduhr. Wie sich die Unbekannten Zugang zur Wohnung verschafft haben, ist derzeit noch nicht geklärt und bedarf der weiteren Überprüfungen. Hinweise hierzu nehmen die Polizei Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, entgegen.

