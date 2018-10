Polizeipräsidium Mittelfranken / Aufbruch eines ...

(1607) Aufbruch eines Baucontainers - hoher Entwendungsschaden

Erlangen - Im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag (26.10.2018) und gestern (29.10.2018) brachen bislang Unbekannte einen Baucontainer in Eckental auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag gegen 17:00 Uhr wurde der Container verschlossen. Bemerkt wurde der Diebstahl schließlich am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr. Zwischenzeitlich öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam das Schloss des Containers in der Neunkirchener Straße und entwendeten daraus hochwertige Werkzeuge. Es entstand ein Entwendungsschaden von mehr als 10.000 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen des Aufbruchs werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Alexandra Federl /gh

