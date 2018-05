Polizeipräsidium Mittelfranken / Auseinandersetzung an ...

(773) Auseinandersetzung an Info-Stand - Polizei ermittelt

Nürnberg - Am 26.05.2018 kam es an einem Info-Stand in der Nürnberger Innenstadt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die Polizei musste einschreiten und ermittelt nun wegen mehrerer möglicher Straftatbestände.

Auf dem Ludwigsplatz hatte eine politische Partei einen Info-Stand ordnungsgemäß angemeldet und aufgebaut. Gegen 13:30 Uhr sprach ein Vertreter der Partei einen Passanten an und wollte ihm einen Prospekt aushändigen. Er verweigerte die Annahme, was im Anschluss daran zu einem Streitgespräch führte. Der angesprochene Passant zückte dann sein Mobiltelefon und filmte. Ein weiterer Betreiber des Infostandes (57) ging daraufhin auf den Passanten (36) zu und entriss ihm das Telefon. Es entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verlauf der 36-Jährige von einem 47-jährigen Info-Stand-Mitarbeiter angeblich zu Boden gestoßen und dadurch leicht verletzt wurde. Auch der 47-Jährige erlitt Blessuren leichterer Art. Erst als mehrere Streifen der Nürnberger Polizei eingetroffen waren, beruhigte sich die Situation.

Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun strafrechtliche Verantwortlichkeiten der Beteiligten.

Die Angehörigen des Info-Standes bauten diesen gegen 15:15 Uhr wieder ab. Es kam bis dahin zu keinen weiteren Störungen.

