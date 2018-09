Polizeipräsidium Mittelfranken / Banküberfall in ...

(1326) Banküberfall in Röthenbach - Herkunft des mutmaßlichen Fluchtfahrrads geklärt

Lauf an der Pegnitz - Wie heute mit Meldung 1325 berichtet, konnte das mutmaßliche Fluchtfahrrad des unbekannten Bankräubers aufgefunden werden. Die Herkunft des Rades ist nun geklärt.

Das Fahrrad wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Mittelbügwegs in Röthenbach an der Pegnitz aufgefunden. Heute Mittag erstattete der Eigentümer des Fahrrads Anzeige wegen Diebstahls. Das Fahrrad wurde offenbar in der Nacht von Montag (03.09.2018) auf Dienstag (04.09.2018) durch einen Unbekannten in der Sudetenstraße entwendet.

Somit ist die Herkunft des Fahrrads geklärt. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Fahrrad von dem unbekannten Täter zur Begehung des Bankraubs entwendet und am Dienstagvormittag zur Flucht benutzt wurde.

Demnach bittet das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei Zeugen, welche eine Person vor oder nach der Tat mit diesem Fahrrad gesehen haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold/n

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/