Polizeipräsidium Mittelfranken / Drogen sichergestellt ...

(225) Drogen sichergestellt und Haftbefehl vollstreckt

Nürnberg - Zivile Beamte der mittelfränkischen Polizei beschlagnahmten am Mittwochabend (13.02.2019) mehrere Betäubungsmittel sowie weitere Drogenutensilien in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt. Gegen den Verantwortlichen bestand außerdem ein Haftbefehl.

Im Rahmen einer anderen Sachbearbeitung betraten die Polizisten die Wohnung in der Peter-Henlein-Straße. In der Wohnung fielen den Beamten mehrere frische Cannabispflanzen sowie weitere Drogenutensilien auf. Sie stellten die Beweismittel sicher. Gegen den Wohnungsinhaber bestand zudem noch ein Vollstreckungshaftbefehl.

Der 37-Jährige wurde verhaftet und nach Abschluss der Sachbearbeitung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Außerdem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wolfgang Prehl/n

