Polizeipräsidium Mittelfranken / Drogenfund nach ...

(1242) Drogenfund nach Personenkontrolle

Fürth - Beamte der Fürther Polizei nahmen heute in den frühen Morgenstunden (21.08.2018) einen 57-jährigen Fürther fest. In seiner Wohnung fanden sich größere Mengen Drogen.

Der Mann fiel einer Streife in der Herrnstraße gegen 02:15 Uhr auf und wurde deshalb kontrolliert. Bei ihm fanden die Beamten kleinere Mengen Crystal. Im Anschluss durchsuchte man mit seinem Einverständnis die Wohnung in der Fürther Südstadt. Zu diesem Zweck wurde ein speziell ausgebildeter Drogensuchhund der Nürnberger Polizeidiensthundestaffel angefordert. "Apoll", ein siebenjähriger deutscher Schäferhund, erschnüffelte sowohl in der Wohnung als auch im Keller insgesamt rund 200 Gramm Marihuana, 40 Gramm Crystal sowie mehrere Dutzend Ecstasy-Tabletten.

Auf Grund der Drogenfunde wurde der Beschuldigte festgenommen und dem Fachkommissariat der Kripo Fürth übergeben, welches die weitere Sachbearbeitung übernahm.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Beschuldigte heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fürth zur Prüfung der Haftfrage überstellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bert Rauenbusch/n

