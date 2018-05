Polizeipräsidium Mittelfranken / Einbrecher auf frischer ...

(683) Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg - Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei nahmen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (05./06.05.2018) einen mutmaßlichen Einbrecher (23) im Handwerkerhof am Königstor in der Nürnberger Altstadt vorläufig fest.

Den bisherigen Feststellungen zur Folge schlug der junge Mann kurz nach Mitternacht die Scheibe eines Lederwarengeschäftes im Handwerkerhof ein und gelangte so ins Innere. Der Tatverdächtige schaltete das Licht ein und erregte somit die Aufmerksamkeit der Streife, die den 23-Jährigen noch im Geschäft festnahm. Bei der körperlichen Durchsuchung konnte kein Diebesgut aufgefunden werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zu Spurensicherung vor Ort. Bei seiner Vernehmung räumte der 23-Jährige den Einbruchsversuch ein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bereits in der Nacht zuvor war es ebenfalls im Handwerkerhof zu einem vollendeten Einbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter war gewaltsam in eine Zinngießerei eingedrungen und hatte Bargeld gestohlen. Inwieweit hier ein Zusammenhang besteht ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem zurückliegenden Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. / Robert Sandmann

