Polizeipräsidium Mittelfranken / Einbruch auf Baustelle - ...

(665) Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Erlangen - Im Laufe der vergangenen Woche (26.04.-02.05.2018) kam es auf einer Baustelle im Erlanger Stadtteil Bruck zu einem Einbruch. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten drangen zwischen 15:30 Uhr (Do) und 06:00 Uhr (Mi) in einen Baucontainer ein, der auf der Baustelle im Eggenreuther Weg abgestellt ist. Aus dem Container entwendeten die Diebe mehrere Baumaschinen. Der Gesamtwert der Diebesbeute liegt bei über 2.500 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Einbruchsdelikte übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen im Eggenreuther Weg machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

