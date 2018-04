Polizeipräsidium Mittelfranken / Einbruch in ...

(616) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Erlangen-Land - Im Zeitraum zwischen 18.04.2018 und 23.04.2018 brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bubenreuth ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die bis dato unbekannten Täter drangen zwischen 12:00 Uhr am Mittwoch und 12:00 Uhr am darauffolgenden Montag über ein Fenster in ein Anwesen in der Rudelsweiherstraße ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Beamten der zuständigen Fachkommissariate der Kriminalpolizei Erlangen sicherten Spuren und übernahmen die weiteren Ermittlungen. Sie bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Alexandra Federl /gh

