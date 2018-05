Polizeipräsidium Mittelfranken / Einbruch in ...

(780) Einbruch in Friedhofhalle - Zeugen gesucht

Erlangen - In der Nacht zum Samstag (25./26.05.2018) brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 20:45 Uhr (Freitag) und 02:20 Uhr (Samstag) gelangten bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Resenscheckstraße. Sie durchwühlten alle Zimmer und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der oder die Täter sind nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Michael-Vogel-Straße geflüchtet.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Erlangen war am Tatort. Das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Alexandra Federl /gh

