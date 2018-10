Polizeipräsidium Mittelfranken / Einbruch in ...

(1559) Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Schwabach - Im Laufe des gestrigen Tages (18.10.2018) brachen bislang Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in Wendelstein (Markt im Landkreis Roth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Hofäckerstraße. Sie durchwühlten die Wohnung und entwendeten unter anderem Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ein genauer Entwendungsschaden ist derzeit noch unklar. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl /gh

