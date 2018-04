Polizeipräsidium Mittelfranken / Einbruch in Wohnhaus - ...

(516) Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Bad Windsheim - Am Ostersonntag (01.04.18) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Sondernohe, einem Ortsteil des Marktes Flachslanden, ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr hebelten der oder die unbekannten Einbrecher eine Balkontüre zu dem Anwesen auf und durchsuchten die Innenräume. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Nach ersten Ermittlungen richteten sie an der Balkontür einen Schaden von etwa 200 Euro an. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Die Ansbacher Kripo bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. / Rainer Seebauer

