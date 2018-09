Polizeipräsidium Mittelfranken / Einbruchsversuch in ...

(1428) Einbruchsversuch in städtisches Amt

Erlangen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20./21.09.2018) versuchte ein Einbrecher in ein Amt der Stadt Erlangen in der Äußeren Brucker Straße einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Der Täter drang im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr und 05:30 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude zwischen der Werner-von-Siemens-Straße und der Güterhallenstraße ein. Die zahlreichen Büroräume waren ausnahmslos versperrt. Ein Entwendungsschaden konnte bislang nicht festgestellt werden.

Die Kripo Erlangen übernahm die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen gegen Unbekannt. Beobachtungen zur Tatzeit, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen. / Robert Sandmann

