Polizeipräsidium Mittelfranken / Einführung der neuen ...

(778) Einführung der neuen Uniform in Mittelfranken vor dem Abschluss - Einladung an die Presse

Mittelfranken - Polizeibeamtinnen und -beamte in blauer Uniform haben das Erscheinungsbild der mittelfränkischen Polizei seit Dezember 2016 Zug um Zug verändert. Mit der Auslieferung der neuen Uniform an die Beschäftigten der Polizeiinspektion Rothenburg o. d. Tauber steht die Einführung in Mittelfranken nun vor dem Abschluss.

Herr Polizeivizepräsident Roman Fertinger und der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Rothenburg o. d. Tauber, Herr Erster Polizeihauptkommissar Stefan Schuster, werden am

Mittwoch, den 30.05.2018, um 11:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Rothenburg o. d. Tauber, Marktplatz 1, 91541 Rothenburg o. d. Tauber

einen Blick auf den Verlauf der Uniformeinführung bei der mittelfränkischen Polizei werfen.

Im Anschluss wird es vor dem Rathaus der Stadt Rothenburg o. d. Tauber außerdem Gelegenheit geben, Interviews zur neuen Uniform zu führen und Pressebilder von Beamtinnen und Beamten in ihrer neuen Uniform zu fertigen.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Elke Schönwald /gh

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/