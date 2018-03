Polizeipräsidium Mittelfranken / Einführung einer ...

(508) Einführung einer Sicherheitswacht bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte

Nürnberg - Menschen, die Verantwortung übernehmen und nicht wegsehen, werden immer gebraucht. Die Ehrenamtlichen, die sich in der Sicherheitswacht engagieren, sind solche vorbildlichen Mitbürger. 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ab dem 01.04.2018 auch im Bereich der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unterwegs.

Während die Nürnberger Polizeiinspektionen Ost, West und Süd bereits seit vielen Jahren über eine eigene Sicherheitswacht verfügen, gab es bei der PI Nürnberg-Mitte bislang keine derartige Einrichtung. Im Zusammenhang mit der Entscheidung des Bayerischen Innenministeriums, die Sicherheitswacht in Bayern personell deutlich aufzustocken, fiel auch die Entscheidung für eine Sicherheitswacht im Schutzbereich der PI Nürnberg-Mitte.

Nach einer vierwöchigen Ausbildung starten die zehn Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 60 Jahren am 01.04.2018 ihren Streifendienst in der Nürnberger Innenstadt. Begleitet werden sie auf ihren ersten Streifengängen in der Fußgängerzone, Wöhrder Wiese, dem Burgviertel oder im Rosenaupark von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Rahmen gemischter Fußstreifen. Im Anschluss wird die Sicherheitswacht diese Bereiche selbständig bestreifen.

