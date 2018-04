Polizeipräsidium Mittelfranken / Ergänzung zu Meldung Nr. ...

(619) Ergänzung zu Meldung Nr. 618 (Auffahrunfall auf der BAB A 6); Fahrer ist verstorben

Feucht - Wie mit Meldung Nr. 618 berichtet, wurde der 56-jährige Unfallverursacher mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Klinikum verbracht. Diesen Verletzungen erlag der Mann nun. An der Unfallstelle dauern die Aufräumarbeiten derzeit noch an. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn dauert vorraussichtlich noch bis 23 Uhr an. / Heinz Höfler

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Einsatzzentrale Telefon: 0911/2112-1520 Fax: 0911/2112-1525 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/