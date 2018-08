Polizeipräsidium Mittelfranken / Exhibitionist ...

(1248) Exhibitionist aufgetreten - Zeugensuche

Erlangen - Bereits vergangene Woche, am Donnerstag (16.08.2018) sowie am Samstag (18.08.2018), trat ein Exhibitionist in Erlangen auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Jeweils zwischen 18:00 und 19:00 Uhr zeigte sich der bislang Unbekannte zwei jungen Frauen am Wöhrmühlsteg in schamverletzender Weise. Die späteren Opfer lagen auf einer Wiese am Rand der Regnitz und entdeckten den Unbekannten in einem angrenzenden Waldstück. Als die Frauen den Täter ansprachen und auf ihn zugingen, ergriff er die Flucht.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, kinnlange, fast schwarze, leicht gelockte Haare. Bei der ersten Tat war er mit einer schwarz-grauen Hose - einer Art Bauarbeiterhose - bekleidet. Am Oberkörper war er unbekleidet. Bei der zweiten Tat trug er eine hellblaue ¾-Hose, ein T-Shirt und eine schwarze Baseballkappe.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

