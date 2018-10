Polizeipräsidium Mittelfranken / Exhibitionist am ...

(1532) Exhibitionist am Wöhrder See aufgetreten - Zeugen gesucht

Nürnberg - Ein Exhibitionist hat sich am Samstagnachmittag (13.10.2018) am Wöhrder See eine Frau belästigt. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr trat der bislang unbekannte Mann der Geschädigten im Bereich des Wöhrder Talübergangs gegenüber. Hierbei zeigte er sich in schamverletzender Weise und suchte dabei Blickkontakt zu der jungen Frau. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 55 Jahre alt, kräftig, bekleidet mit hellblauem Hemd mit kurzen Ärmeln, kurze dunkle Sporthose.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen eine verdächtige Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Wolfgang Prehl

