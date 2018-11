Polizeipräsidium Mittelfranken / Fässer mit Giftstoffen ...

(1657) Fässer mit Giftstoffen an Feldweg bei Aurachtal entsorgt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mittelfranken - Am vergangenen Wochenende (03./04.11.2018) entsorgten Unbekannte mehrere Metallfässer mit Giftstoffen an einem Feldweg in der Nähe von Aurachtal (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Die Kriminalpolizei bittet in dieser Angelegenheit um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen hatten die insgesamt 21 blauen und grünen Metallfässer am Sonntagvormittag festgestellt. Sie waren auf einer Strecke von mehreren hundert Metern entlang eines Feldwegs abgelegt worden, der südlich des Aurachtaler Ortsteils Falkendorf die beiden Kreisstraßen ERH13 und ERH15 verbindet. Die unbekannten Täter hatten die 60-Liter-Metallfässer dort offensichtlich im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr (Sa) und 10:00 Uhr (So) entsorgt.

Nach ersten Erkenntnissen enthalten die Fässer umweltschädliche Lösungsmittel und Lackreste. Eine detaillierte Analyse der enthalten Giftstoffe läuft derzeit. Das für derartige Umweltdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen aufgrund der Menge der Fässer davon aus, dass diese mit einem Fahrzeug an den Fundort transportiert worden sind und bitten in diesem Zusammenhang um entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung.

Personen, die Angaben zu den Tätern machen können oder denen am betroffenen Wochenende in der Region um den Fundort (Landkreise Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch - Bad Windsheim) Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit blauen und grünen Metallfässern beladen waren, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Michael Konrad/n

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/