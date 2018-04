Polizeipräsidium Mittelfranken / Fahrzeugteile entwendet ...

(593) Fahrzeugteile entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg - Vom Firmengelände eines Fahrzeughandels im Stadtteil Eberhardshof entwendeten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere hochwertige Fahrzeugteile. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 17.04.2018, 17:00 Uhr und 18.04.2018, 08:00 Uhr bauten die unbekannten Täter von mehreren Geländewagen, die auf dem Gelände einer Niederlassung in der Fürther Straße (Höhe Leiblstraße) abgestellt waren, insgesamt über ein Dutzend Spiegelgläser aus und entwendeten sie. Von einem weiteren hochwertigen Geländewagen wurden außerdem die Tagfahrlichter gestohlen. An den Fahrzeugen entstand Sach- bzw. Entwendungsschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West ist mit der Sachbearbeitung betraut und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 65830 zu melden.

Wolfgang Prehl/n

