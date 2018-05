Polizeipräsidium Mittelfranken / Festival der ...

(669) Festival der Polizeipuppenbühnen - Einladung zur Pressekonferenz

Mittelfranken / Nürnberg - Anlässlich des 10. internationalen Festivals der Polizeipuppenbühnen gastieren von Montag, 14.05.2018, bis Freitag, 18.05.2018, 10 Polizeipuppenbühnen aus ganz Deutschland und Luxemburg in der Metropolregion Nürnberg. In 70 Aufführungen an verschiedenen Spielorten in Fürth, Fürth-Stadeln, Herzogenaurach, Schwabach, Stein und Nürnberg begeistern sie rund 4.000 Kinder und betreiben spielerisch wichtige Präventionsarbeit.

Die Festivalbroschüre mit den Spielorten ist im Internet auf der Website des "Vereins zur Förderung des Internationalen Festivals der Polizeipuppenbühnen in der Metropolregion Nürnberg e.V."

http://www.vippf.de

abrufbar.

Zum Auftakt des Festivals findet am

Dienstag, 08.05.2018, 11.00 Uhr, im Polizeipräsidium Mittelfranken, Jakobsplatz 5, 90402 Nürnberg, Mediensaal 0.36

eine Pressekonferenz statt.

Hier werden Polizeipräsident Johann Rast, der Vorsitzende des Vereins zur Förderung des Internationalen Festivals der Polizeipuppenbühnen in der Metropolregion Nürnberg e.V. (VIPPF), Reimar Löblein, der Bürgermeister der Stadt Nürnberg, Dr. Klemens Gsell, sowie Hubert Schröder, Bayerisches Staatsministerium des Innern und für Integration, nähere Details bekannt geben.

Für die anwesenden Kinder eines nahe gelegenen Kindergartens und geladenen Gäste spielt die Polizeipuppenbühne der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg das Puppenspiel "Der verlorene Ball".

Im Anschluss daran gibt es einen kleinen Imbiss und die Möglichkeit für Fotos und Interviews.

Die Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Elke Schönwald/n

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/