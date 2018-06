Polizeipräsidium Mittelfranken / Flüchtiger 28-Jähriger ...

(845) Flüchtiger 28-Jähriger festgenommen

Bad Windsheim - Wie mit Meldung 844 berichtet, hatte ein 28-Jähriger heute Nachmittag (08.06.18) seine Ex-Frau während eines Streits mit einem Messer verletzt und war geflüchtet. Der Tatverdächtige konnte mittlerweile festgenommen werden.

Der 28-Jährige war nach der Tat in Richtung Innenstadt geflüchtet. Durch intensive Suchmaßnahmen konnte der Tatverdächtige gegen 21:30 Uhr in einer Wohnung in Tatortnähe widerstandslos festgenommen werden. / Rainer Seebauer

