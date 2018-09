Polizeipräsidium Mittelfranken / Geldbörse aus ...

(1431) Geldbörse aus Einkaufstasche geraubt

Nürnberg - Ein Unbekannter raubte am Samstagnachmittag (22.09.2018) im Stadtteil Thon einer Frau (62) die Geldbörse aus der Einkaufstasche. Das Opfer wurde dabei leicht an der Hand verletzt.

Die 62-Jährige war gegen 15:50 Uhr auf einem Weg, der die Straßen Am Thoner Espan und die Cuxhavener Straße verbindet, zu Fuß unterwegs. Bei der Einmündung in die Cuxhavener Straße stieß sie der Täter von hinten um und versuchte ihr die Einkaufstasche zu entreißen. Dabei wurde die Tasche beschädigt, der Unbekannte schnappte sich die Geldbörse und flüchtete in Richtung Borkumer Straße. Dabei verfolgten ihn zwei Zeugen (14 und 60) die ihn jedoch kurz darauf aus den Augen verloren.

Täterbeschreibung:

Ca. 35 - 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kurze dunkle und grau melierte Haare, dunkler Teint, stämmige Figur, bekleidet mit dunkelblauem Blouson und hellbrauner langer Hose.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen brachte nicht den gewünschten Erfolg. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren und vernahm die Geschädigte zum Sachverhalt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo. Zeugen, die bereits im Vorfeld der Tat bzw. auf der Flucht danach sachdienliche Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/