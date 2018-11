Polizeipräsidium Mittelfranken / Großbrand in ...

(1731) Großbrand in Schreinerei in Breitenlohe

Neustadt an der Aisch - Am späten Nachmittag brach heute (23.11.18) in einer Schreinerei in Breitenlohe (Lkrs. Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Personen wurden nicht verletzt, aber es entstand hoher Sachschaden.

Kurz vor 17:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, dass in Breitenlohe, einem Ortsteil von Burghaslach, in einem holzverarbeitenden Betrieb ein Brand ausgebrochen sei. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren standen zwei Hallen bereits im Vollbrand. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in den Hallen, somit wurde zum Glück niemand verletzt.

Derzeit (Stand 18:30 Uhr) sind noch zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden damit beschäftigt, das Feuer einzudämmen. Die Brandermittler der Ansbacher Kripo wurden verständigt und kommen vor Ort, um die Ursache des Brandausbruchs zu klären.

Nach ersten Schätzungen der Feuerwehreinsatzleitung dürfte sich der Schaden im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Löscharbeiten dauern an und der Verkehr wird weiträumig umgeleitet./ Rainer Seebauer

