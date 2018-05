Polizeipräsidium Mittelfranken / Haftantrag gegen ...

(697) Haftantrag gegen bewaffneten Ladendieb

Nürnberg - Ein 62-jähriger Wohnsitzloser fiel am Dienstagabend (08.05.2018) in einem Verbrauchermarkt in Nürnberg durch einen Diebstahl auf, bei dem er ein Messer mit sich führte. Eine Streife der PI Nürnberg-West nahm den Tatverdächtigen fest.

Als der Beschuldigte den Verbrauchermarkt gegen 20:00 Uhr verließ, hatte er eine unbezahlte Schnapsflasche dabei. Diesen mutmaßlichen Diebstahl hatte ein Beschäftigter bemerkt und sprach den Tatverdächtigen deshalb an. Die Polizei wurde verständigt und fand beim Beschuldigten neben der entwendeten Schnapsflasche auch ein Taschenmesser.

Nachdem der Mann ohne festen Wohnsitz ist, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

