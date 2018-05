Polizeipräsidium Mittelfranken / Handfeste ...

(715) Handfeste Auseinandersetzung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Stein - Am Samstagnachmittag (12.05.18) kam es im Oberasbacher Ortsteil Altenberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 16:00 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem silbernen BMW 320 auf der Rothenburger Straße in Altenberg unterwegs. Plötzlich habe ihn ein Unbekannter in einem blauen BMW 525 auf der Gegenfahrbahn überholt und auf gleicher Höhe mehrmals nach rechts gezogen und versucht ihn abzudrängen. Dann habe der Unbekannte den Überholvorgang abgeschlossen und sein Fahrzeug in der Mitte der beiden Fahrstreifen bis zum Stillstand abgebremst. Der Fahrer sei dann ausgestiegen, wutentbrannt auf den 37-Jährigen zugelaufen, habe ihn gegen die Brust gestoßen und ihn übelst beleidigt. Dann stieg er wieder in sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt fort.

Über das Kennzeichen konnte der Fahrer des blauen BMW ausfindig gemacht werden. Er räumt ein, das Fahrzeug zur fraglichen Zeit gefahren zu haben.

Die Steiner Polizei sucht Zeugen, die den Zwischenfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0911 967824-14 zu melden. / Rainer Seebauer

