Polizeipräsidium Mittelfranken / Handgreifliche Kundin ...

Nürnberg - Mit einer rabiaten Kundin hatte es gestern Nachmittag (29.05.2018) der Ladendetektiv eines Nürnberger Innenstadtgeschäftes zu tun. Am Ende musste die Polizei eingreifen und die Frau festnehmen.

Die 20-Jährige war gegen 12:30 Uhr in einer Drogerie unterwegs und verhielt sich offenbar verdächtig. Deshalb warf der anwesende Ladendetektiv ein Auge auf sie. Seine Vermutung bestätigte sich in dem Augenblick, als die Frau zwei Parfumtester aus dem Regal entnahm und sie in ihrer Tasche verschwinden ließ.

Der Detektiv sprach die Frau an und bat sie in das Büro. Kurz davor fing sie plötzlich laut zu schreien an und ging auf den 54-jährigen Angestellten los. Dabei traf sie ihn am Knie und in den Unterleib. Fluchtartig rannte sie anschließend in Richtung Ausgang, konnte aber vom Zeugen wieder eingeholt und bis zum Eintreffen einer Streife der PI Nürnberg-Mitte festgehalten werden.

Die Beschuldigte wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gefahren und vernommen. Nach vorläufig abgeschlossener Sachbearbeitung wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls wurde sie nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten (erforderlich bei Wohnsitz im Ausland) wieder entlassen.

