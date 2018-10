Polizeipräsidium Mittelfranken / Hochwertiger Pkw ...

(1613) Hochwertiger Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Lauf an der Pegnitz - In der heutigen Nacht (30./31.10.2018) entwendeten bislang Unbekannte einen hochwertigen Pkw in Schwaig bei Nürnberg. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der schwarze Porsche Cayenne wurde gestern gegen 21:00 Uhr im Carport der Besitzer in der Straße Am Bahndamm abgestellt. Gegen 07:30 Uhr heute Morgen bemerkte der Besitzer das Fehlen seines Autos. Er verständigte umgehend die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Der Porsche Cayenne ist auf das Kennzeichen LAU-SI 600 zugelassen. Er ist mit einem sogenannten "keyless-go" System ausgestattet. Somit konnten die Diebe das Auto starten, ohne den Schlüssel zu benötigen. Der Wert des Fahrzeugs beträgt etwa 80 000 Euro.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung übernahm Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Bei Fahrzeugen mit dem sogenannten "keyless-go" System erfolgt das Öffnen und Starten des Fahrzeuges kontaktlos über Funkwellen. Die Täter greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in das Fahrzeug und können dies starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang Besitzern von Fahrzeugen, die mit dem "keyless-go" System ausgerüstet sind, Folgendes:

- Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einer verschlossenen Garage oder auf einem abgesperrten Grundstück.

- Legen Sie die Zündschlüssel nie ungeschützt in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Verwenden Sie bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs Hüllen oder Behältnisse, um das Funksignal abzuschirmen. So können beispielsweise Schlüsseletuis mit eingebauter Abschirmfolie oder Schlüsseltresore über das Internet oder im Fachhandel erworben werden.

