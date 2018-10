Polizeipräsidium Mittelfranken / Hochwertiger Pkw in ...

(1513) Hochwertiger Pkw in Thalmässing entwendet - Tatverdächtiger in Tschechien festgenommen

Hilpoltstein - In der Nacht von Sonntag auf Montag (07./08.10.2018) entwendete ein zunächst unbekannter Täter einen hochwertigen Mercedes in Thalmässing (Lkrs. Roth). Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Dieb des Fahrzeugs zwischenzeitlich in Tschechien fest.

Der Täter hatte den Mercedes (Modell GLE 350 d) im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr (So) und 07:00 Uhr (Mo) von einem Privatgrundstück in der Eckmannshofener Straße gestohlen. Durch Überwindung der Keyless-Go-Sicherung hatte er den hochwertigen SUV geöffnet und war anschließend vom Grundstück des Besitzers gefahren.

Am gestrigen Tag (08.10.2018) wollten Polizeibeamte in Tschechien das Fahrzeug im Bereich der Gemeinde Lämberg (Bezirk Böhmisch Leipa) kontrollieren. Der Fahrer des Mercedes versuchte zwar zunächst, sich dieser Kontrolle durch Flucht zu entziehen, verunfallte jedoch bei der anschließenden Verfolgungsfahrt und konnte von den Polizisten festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellten die Beamten fest, dass der Mercedes von der mittelfränkischen Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Das gestohlene Fahrzeug erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden und ist nicht mehr fahrbereit. Bei dem festgenommenen Fahrer des gestohlenen SUV handelt es sich um einen 22-jährigen Mann.

