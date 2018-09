Polizeipräsidium Mittelfranken / In der Wohnung ...

(1465) In der Wohnung Marihuana angebaut

Nürnberg - Am Samstag (29.09.18) verständigten Zeugen die Polizei, dass es aus einer Wohnung in Langwasser nach Marihuana riecht. Eine Polizeistreife entdeckte in der Wohnung eine Aufzuchtanlage.

Gegen 19:00 Uhr überprüften die Beamten die Wohnung eines 37-Jährigen, der daraufhin einräumte, Marihuana zu besitzen. Da er sich mit einer Nachschau in der Wohnung einverstanden erklärte, durchsuchten die Beamten die Zimmer und entdeckten eine Aufzuchtanlage mit zahlreichen Cannabispflanzen. Die Pflanzen sowie die Aufzuchtanlage wurden sichergestellt und der 37-Jährige wird wegen illegaler Herstellung und illegalem Anbau von Betäubungsmitteln angezeigt. / Rainer Seebauer

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/