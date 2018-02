Polizeipräsidium Mittelfranken / Infostand angegriffen

(243) Infostand angegriffen

Nürnberg - Am Nachmittag des 07.02.2018 kam es im Nürnberger Osten zu einem Zwischenfall, der nach aktuellem Kenntnisstand politisch motiviert war. Ein 26-Jähriger verspritzte ein Wasser-Farben-Gemisch an einem Infostand einer Partei und richtete dabei Sachschaden an.

Der 26-Jährige bemerkte gegen 17:00 Uhr den Informationsstand der Partei am Stresemannplatz. Dies nahm er zum Anlass, eine auf einem Tisch abgestellte Blumenvase umzuschütten und die anwesenden Personen zu beleidigen. Danach entfernte er sich. Die Polizei wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht verständigt.

Wenig später kam der junge Mann zurück und schüttete einen Eimer, gefüllt mit dem Wasser-Farben-Gemisch, in Richtung der Personen, die sich hinter dem Stand aufhielten. Dadurch wurde sowohl der Stand als auch die Bekleidung der Anwesenden verschmutzt. Anschließend flüchtete der Mann.

Die nun verständigte Polizei leitete sofort intensive Fahndungsmaßnahmen ein, die schon wenige Minuten später zum Erfolg führten. In einem nahegelegenen Anwesen nahmen Polizeibeamte den Beschuldigten fest. Nach vorgefundener Spurenlage und seinen eigenen Angaben nach ist er dringend tatverdächtig.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Gegen den Beschuldigten ermittelt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

