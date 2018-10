Polizeipräsidium Mittelfranken / Junger Mann in ...

(1501) Junger Mann in Diskothek verstorben

Nürnberg - Am frühen Sonntagmorgen (07.10.2018) verstarb ein junger Mann in einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt. Keine Hinweise auf Gewalteinwirkung.

Gegen 03:30 Uhr stellte eine Angestellte einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt fest, dass eine Kabine in der Herrentoilette seit längerer Zeit (circa 20 bis 30 Minuten) belegt sei. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes öffneten daraufhin die Tür und fanden den 21-Jährigen leblos in der Toilette auf.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 21-jährige Mann vor Ort. Drei Begleiter des Verstorbenen erlitten einen schweren Schock und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm vor Ort die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Ablebens. In diesem Zusammenhang ergaben sich bislang keine Hinweise, welche auf Gewalteinwirkung schließen lassen. / Michael Petzold

