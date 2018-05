Polizeipräsidium Mittelfranken / Kriminalprävention ...

(668) "Kriminalprävention unterwegs" zum Thema Einbruchschutz - Die Kripo Ansbach berät wieder mit dem Informationstruck aus Baden-Württemberg

Ansbach - Auch dieses Jahr führt die Kripo Ansbach wieder eine Informationstour im Rahmen eines grenzüberschreitenden Präventionskonzeptes zusammen mit der Beratungsstelle Schwäbisch Hall durch.

Auch wenn die Zahlen der Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr rückläufig waren, befinden sich diese nach wie vor auf hohem Niveau. Viele Taten hätten durch Sicherungsmaßnahmen verhindert oder zumindest erschwert werden können. Nutzen Sie jetzt die "ruhigere" Zeit, um sich in aller Ruhe über Einbruchschutz zu informieren.

In der grenzüberschreitenden Aktion zeigen Ihnen die Fachberater der Kripo Armin Knorr (Ansbach) und Rainer Groß (Schwäbisch Hall) zusammen mit Thomas Wurster vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg wieder vor Ort in verschiedenen Gemeinden entlang der Landesgrenze Lösungen auf, "ungebetene Gäste" draußen zu halten. Es werden Ihnen nicht nur technische Lösungen erklärt, sondern auch Tipps zur Vermeidung von Einbrüchen durch sicheres Verhalten an die Hand gegeben. Sie erhalten Rat zur richtigen Auswahl des technischen Einbruchschutzes, damit dieser auch wirkt. Außerdem können Sie Hersteller und Fachfirmen erfragen, sowie sich über die staatliche Förderung zum Einbruchschutz informieren.

Die Standorte des Informationsfahrzeuges des Landeskriminalamtes Stuttgart, einen speziell zur Ausstellung zum Thema Einbruchschutz ausgebauten Sattelzug, sind:

Mo 07.05.2018, 10.00-17.00 Uhr, Bad Windsheim, Rothenburger Straße 47, Parkplatz Kaufland

Di 08.05.2018, 10.00-17.00 Uhr, Rothenburg o.d.T., Würzburger Straße 52, Parkplatz REWE

Mi 06.06.2018, 10.00-17.00 Uhr, Dinkelsbühl, Luitpoldstraße 19, Parkplatz E-Center Ammon

Do 07.06.2018, 10.00-17.00 Uhr, Schillingsfürst, Festplatz am Fischhausweg

Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich vor Ort produktneutral, kompetent und kostenlos beraten.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen und so wertvolle Tipps für ein sicheres Zuhause zu erhalten.

Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Gerne können Sie auch Bilder Ihres Hauses oder Wohnung mitbringen. Es sollte die Lage des Gebäudes (Außenansichten) und die Art der verbauten Bauteile (Fenster- u. Türen mit dazugehörigen Beschlägen) darauf ersichtlich sein. So kann auch auf Ihr Objekt im Speziellen eingegangen werden.

Quelle: KPI Ansbach

