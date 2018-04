Polizeipräsidium Mittelfranken / Lagergebäude in ...

(538) Lagergebäude in Großweismannsdorf brannte nieder - Ursache weiterhin unklar

Stein - Heute Morgen (06.04.2018) brach in einem als Lager- und Gerätehaus genutzten Gebäude im Roßtaler Gemeindeteil Großweismannsdorf (Lkrs. Fürth) aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Einsatzzentrale der Polizei wurde gegen 05:00 Uhr von dem Brand in der Schwabacher Straße informiert. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten das im Vollbrand stehenden Gebäude zwar löschen, jedoch nicht verhindern, dass dieses durch das Feuer und die Löscharbeiten massiv beschädigt wurde. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Brandermittler der Kriminalpolizei Fürth konnten das betroffene Gebäude aufgrund der aktuellen Einsturzgefahr bislang nicht betreten. Die Ermittlungstätigkeit am Brandort soll am Montag fortgesetzt werden. Konkrete Angaben zur Schadenshöhe können derzeit ebenfalls nicht gemacht werden. Nach erster Einschätzung dürfte jedoch ein Schaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro entstanden sein.

Michael Konrad /gh

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/