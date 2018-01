Polizeipräsidium Mittelfranken / Mann warf Gegenstände von ...

(15) Mann warf Gegenstände von Hochhaus - Festnahme

Nürnberg - In der Nacht von Montag auf Dienstag (01./02.01.2018) kletterte ein zunächst unbekannter Mann auf ein Hochhaus in der Nürnberger Innenstadt. Vom Dach des Gebäudes warf er mehrere Gegenstände auf die Straße und verletzte hierbei zwei Personen.

Bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gingen gegen 23:00 Uhr mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein. Diese schilderten, dass ein unbekannter Mann vom Hochhaus der städtischen Werke am Plärrer eine Holzpalette und mehrere Gasflaschen auf die Straße geworfen hatte. Hierbei traf eine der herabgeworfenen Gasflaschen einen Mercedes, der in der südlichen Fürther Straße unmittelbar neben dem Gebäude an der Ampel angehalten hatte. Der Pkw wurde durch den Aufschlag der Gasflasche derart stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die beiden männlichen Insassen des Mercedes erlitten glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen, mussten jedoch vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die am Tatort eingetroffenen Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Mitte und Nürnberg-West mussten feststellen, dass der Tatverdächtige offensichtlich über das Baugerüst bis zum Dach des Hochhauses gelangt war und von dort auch weiterhin Gegenstände auf die Straße warf. Aus diesem Grund sperrten die Einsatzkräfte den Bereich um das Gebäude weiträumig ab. Dies hatte zur Folge, dass der Plärrer vorrübergehend für den Fahrzeugverkehr gesperrt war.

Polizeibeamte nahmen in der Folge auf dem Dach Kontakt zu dem aufgebrachten Mann auf, der immer wieder androhte, von dem Gebäude zu springen. Letztlich konnte der Tatverdächtige von den Beamten gegen 03:30 Uhr zur Aufgabe bewegt und anschließend von Spezialeinsatzkräften auf dem Dach des Hochhauses festgenommen werden.

Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass er sich bei dem festgenommenen Tatverdächtigen um einen 32-jährigen Mann handelt. Das Motiv des Festgenommenen ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Beamte der Nürnberger Mordkommission und des Kriminaldauerdienstes übernahmen die Ermittlungen am Tatort.

Michael Konrad

