Polizeipräsidium Mittelfranken / Mitfahrer bei ...

(1385) Mitfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ansbach - Am Samstag gegen 02.00 Uhr befuhr ein Pkw, besetzt mit 5 jungen Männern aus dem Raum Ansbach, die Staatsstr. 2223 zwischen Sachsen bei Ansbach und Ansbach. In einer Kurve geriet das Fahrzeug aus bislang nicht geklärter Ursache nach links und überschlug sich anschließend mehrmals. Hierbei wurden der 26-jährige Fahrer und 3 Mitfahrer leicht bis mittelschwer verletzt. Ein 21-jähriger Mitfahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödlliche Verletzungen. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Kfz-Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Hobauer, PHK

