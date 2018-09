Polizeipräsidium Mittelfranken / Motorradfahrer tödlich ...

(1304) Motorradfahrer tödlich verunglückt

Rothenburg ob der Tauber - Heute Nachmittag (01.09.2018) verunglückte nahe Rothenburg ob der Tauber ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Rheinland-Pfalz tödlich. Nach ersten Erkenntnissen war er an dem Geschehen allein beteiligt.

Kurz vor 17:00 Uhr befuhr der Kradfahrer nach Zeugenbeobachtungen die Kreisstraße AN 8 zwischen Adelshofen und Gattenhofen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad - eine Suzuki - soll sich anschließend mehrfach überschlagen haben, so dass der Fahrer in das angrenzende Gelände stürzte und tödliche Verletzungen erlitt. Der sofort verständigte Rettungsdienst konnte leider nicht mehr helfen.

Die örtliche Freiwillige Feuerwehr sperrte die Kreisstraße AN 8 bis ca. 21:00 Uhr. Beamte der PI Rothenburg wurden bei der Unfallaufnahme von einem Sachverständigen unterstützt.

