Polizeipräsidium Mittelfranken / Mutmaßlich notorischer ...

(1224) Mutmaßlich notorischer Taschendieb festgenommen

Nürnberg - Am Mittwochvormittag (15.08.2018) konnte ein mutmaßlicher Taschendieb im Nürnberger Stadtteil Röthenbach-West festgenommen werden. Gegen den Tatverdächtigen erging Haftbefehl.

Gegen 10:30 Uhr beobachtete ein Angestellter eines Verbrauchermarktes einen Mann, welcher aus einem abgestellten Einkaufswagen eine Geldbörse an sich nahm und schnellen Schrittes den Markt verlassen wollte. Der Angestellte sprach den Mann an und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 44-jährige Tatverdächtige bereits mehrfach ähnlich in Erscheinung getreten ist. Konkret wird er verdächtigt, in mindestens fünf Fällen Geldbörsen in verschiedenen Verbrauchermärkten entwendet zu haben. Der hierbei entstandene Entwendungsschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei prüft nun, ob der 44-Jährige möglicherweise noch weitere Taten begangen hat.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den aus Osteuropa stammenden Mann.

