Polizeipräsidium Mittelfranken / Mutmaßlichen Einbrecher ...

(402) Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Rothenburg ob der Tauber - Am späten Samstagabend (23.03.2019) brach ein zunächst Unbekannter in einen Imbiss in Rothenburg o.d. Tauber (Lkrs. Ansbach) ein. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.

Gegen 22:50 Uhr bemerkte ein Passant einen Unbekannten, welcher sich auffällig an einem bereits geschlossenen Imbiss zu schaffen macht und verständigte die Polizei. Den alarmierten Streifenbesatzungen gelang es unweit des Tatorts einen 32-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Tatverdächtige vermutlich über ein Fenster Zugang zu dem Imbiss verschaffte. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist kein Entwendungsschaden zu beklagen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort und übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten. / Michael Petzold

