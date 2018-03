Polizeipräsidium Mittelfranken / Mutmaßlicher Einbrecher ...

(464) Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Schwabach - Gestern Abend (20.03.2018) nahm die Polizei im Schwabacher Ortsteil Wolkersdorf einen Mann fest, der offensichtlich versucht hatte, in ein Wohnhaus einzubrechen. Aufmerksame Anwohner verhinderten dies.

Gegen 20:15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner einen zunächst Unbekannten, der sich in den umliegenden Gärten herumtrieb. Zusammen mit einem Nachbarn sprach er den mutmaßlichen Einbrecher an und verständigte gleichzeitig die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schwabach war schnell vor Ort und nahm den 50-jährigen Verdächtigen vorläufig fest. Bei einer Nachschau fanden die Beamten Aufbruchspuren an dem besagten Anwesen sowie Aufbruch-Werkzeug beim Festgenommenen. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung vor Ort. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen ein. Des Weiteren stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag, weswegen der Mann heute zur Prüfung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter überstellt wird. /

Alexandra Federl

