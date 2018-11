Polizeipräsidium Mittelfranken / Nach tätlichem Angriff ...

(1620) Nach tätlichem Angriff schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Nürnberg - Am späten Abend des 31.10.2018 soll eine 40-jährige Frau in einer Pension im Nürnberger Stadtteil Rosenau ihren 74-jährigen Lebensgefährten mit einer Stichwaffe erheblich verletzt haben. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts des Mordes.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 74-Jährige gegen 23:00 Uhr im Bett gelegen und geschlafen haben, als ihn die 40-Jährige angriff. Sie soll ihm mit einer Stichwaffe etliche Verletzungen am ganzen Körper beigebracht haben. Erst als das Opfer um Hilfe rief und eine Passantin darauf aufmerksam wurde, konnte die Polizei verständigt werden.

Als die Beamten der PI Nürnberg-Mitte eintrafen, lag der 74-Jährige schwer verletzt im Bett. Er blutete stark und hatte deutliche Stichwunden am ganzen Körper. Die mutmaßliche Täterin hielt sich noch in der Wohnung auf und wurde festgenommen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Anschließend transportierte man die Tatverdächtige zur Dienststelle. Der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete nicht nur eine Blutentnahme bei der Beschuldigten an, sondern beantragte auch den Erlass eines Haftbefehls gegen sie. Darüber wird heute im Laufe des Tages entschieden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes dauern noch an. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Bert Rauenbusch/gh

