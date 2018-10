Polizeipräsidium Mittelfranken / Planenschlitzer ...

(1469) Planenschlitzer erbeuten Fernseher - Zeugensuche

Lichtenau - In den frühen Morgenstunden entwendeten Unbekannte zahlreiche Flachbildfernseher aus einem Lkw am Autobahnparkplatz Geisberg Nord an der A6. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr schlitzten die unbekannten Täter die Plane eines geparkten Sattelanhängers auf und luden Flachbildfernseher im Wert von etwa 70.000 Euro auf ein vermutlich mitgebrachtes Fahrzeug um. Die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten.

Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die zur fraglichen Zeit an dem Parkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer

