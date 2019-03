Polizeipräsidium Mittelfranken / Polizei sucht Zeugen ...

(300) Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Taxifahrer

Erlangen - In der Nacht zum heutigen Sonntag (03.03.2019) beraubte ein bislang Unbekannter einen Taxifahrer im Erlanger Norden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der bislang unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr in der Straße Fuchsenwiese in ein Taxi mit dem Fahrtziel Schronfeld. Dort angekommen forderte er von dem 57-jährigen Taxifahrer unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der Fahrer konnte zunächst vor dem Täter wegrennen. Nachdem der Täter sein Opfer einholen konnte, warf ihm der 57-Jährige eine Geldbörse zu. Mit dieser ergriff der Täter schließlich die Flucht in unbekannte Richtung.

Unmittelbar im Anschluss eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, in die ein Polizeihubschrauber sowie Polizeidiensthunde eingebunden waren, führten bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Beschreibung des Täters:

Der Mann ist etwa 175 cm groß und schlank. Zur Tatzeit trug er ein Faschings-Kostüm und bedeckte sein Gesicht mit einem Schal. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

