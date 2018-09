Polizeipräsidium Mittelfranken / Radfahrer bei ...

(1398) Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hersbruck - Heute Abend (17.09.18) ereignete sich im Stadtgebiet ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer tödlich verletzt wurde.

Gegen 18:15 Uhr fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Pkw die Blumenstraße in westliche Richtung, als unvermittelt ein 78-jähriger Mann mit einem Fahrrad aus einer Nebenstraße in die Blumenstraße einfuhr und vermutlich den vorfahrtsberechtigten Pkw übersah. Beim Zusammenprall wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hersbruck haben die Unfallstelle abgesperrt. Derzeit kommt es wegen der Unfallaufnahme in der Blumenstraße noch zu Verkehrsbehinderungen. / Rainer Seebauer

