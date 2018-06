Polizeipräsidium Mittelfranken / Räuberische Erpressung - ...

(836) Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Nürnberg - Ein bislang unbekannter Täter bedrohte am späten Mittwochabend (06.06.2018) einen 22-jährigen Geschädigten in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer und forderte die Herausgabe persönlicher Gegenstände. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 23:15 Uhr befand sich das spätere Opfer in der Bahnhofstraße. Hier sprach ihn der Unbekannte an. Völlig unvermittelt forderte der Unbekannte während des Gesprächs unter Vorhalt eines Messers u. a. die Herausgabe des Rucksackes. Der Geschädigte händigte verschiedene Gegenstände aus. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Hauptbahnhof.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 175 cm, ca. 30 Jahre, schlank, bekleidet mit schwarzem o. beigem Strickpullover, schwarzer Hose (zerrissen mit Löchern), weißen Schuhen.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Wolfgang Prehl/n

