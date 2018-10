Polizeipräsidium Mittelfranken / Raubüberfall in Fürther ...

(1481) Raubüberfall in Fürther Wohnung scheint geklärt - Vier Tatverdächtige verhaftet

Fürth - Wie mit Meldung 1335 vom 07.09.2018 berichtet, überfielen damals unbekannte Täter zwei Männer in einer Wohnung in der Fürther Südstadt. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und Berliner Polizei- und Justizbehörden ermittelten Beamte der Fürther Kriminalpolizei sieben Beschuldigte, von denen vier vor wenigen Tagen verhaftet wurden.

Die späteren Geschädigten hielten sich am 29.08.2018 gegen 09:15 Uhr in der Wohnung in der Herrnstraße auf. Sie waren aus geschäftlichen Gründen in Fürth. Gegen 09:15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür. Als die Männer öffneten, drangen plötzlich vier Unbekannte ein und gaben sich als Polizeibeamte aus. Da das Auftreten des Quartetts wenig glaubhaft war, entwickelte sich eine Rangelei, in deren Verlauf eine bis dahin unbekannte Frau einen Rucksack, in dem ein hoher Bargeldbetrag lag, an sich nahm und im Anschluss daran mit einem Komplizen aus der Wohnung flüchtete. Im laufenden Handgemenge kam es zum Einsatz von Pfefferspray und einer Schreckschusswaffe. Ein Tatverdächtiger (29) wurde von den anwesenden Geschäftsleuten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Alle Beteiligten mussten auf Grund ihrer Verletzungen in einem Klinikum behandelt werden.

Tags darauf (30.08.2018) konnte die Berliner Polizei die flüchtige Frau (29) festnehmen. Sowohl gegen sie als auch gegen die am 29.08.2018 festgenommenen Komplizen erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl.

Die sehr zeitaufwändig und personalintensiv geführten Ermittlungen führten am Ende auf die Spur von sieben Tatverdächtigen im Alter zwischen 24 und 34 Jahren, die allesamt aus dem Raum Berlin stammen. Gegen sie erhärtete sich im Laufe der Recherchen der Tatverdacht, an dem geschilderten Sachverhalt beteiligt gewesen zu sein. Daraufhin erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehle gegen die Beschuldigten sowie mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für diverse Räumlichkeiten.

Am 27.09.2018 wurden in einer konzertierten Aktion in Berlin mehrere Wohnungen und Gewerbeobjekte durchsucht. Zusammen mit der Berliner Polizei verhaftete man zeitgleich vier Beschuldigte. Insgesamt befinden sich auf Grund erlassener Haftbefehle sechs Beschuldigte in Haft. Ein Siebter ist derzeit noch unbekannten Aufenthalts; nach ihm wird gefahndet.

Der Hintergrund des Raubüberfalls dürfte wohl im geschäftlichen Bereich aller beteiligten Personen liegen. Die Ermittlungen der Kripo Fürth dauern noch an.

Bert Rauenbusch/n

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/